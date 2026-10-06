¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano | NTN24.COM

Régimen venezolano Programa: Club de Prensa ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Mientras que Nicolás Maduro sigue recluido en una prisión en Nueva York surge una nueva duda al conocerse unos documentos en el que se evidenciaría el abandono del régimen venezolano hacia el dictador. También le puede interesar Régimen venezolano ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano Cilia Flores Cilia Flores sufrió problema respiratorio por gas pimienta en la cárcel de EE. UU., según 'Nicolasito' Deportaciones EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018 Maduro capturado Cilia Flores ante la justicia de Nueva York: juez definirá si otorga casa por cárcel a la esposa del dictador Maduro Donald Trump El presidente Trump aprueba ejecución por fusilamiento de autor de masacre militar en 2009 en EE. UU Terremoto Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’? Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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