Más sombras que luces: La Vinotinto cerró su gira en Asia con un empate sin goles frente a Jordania | NTN24.COM

La Vinotinto Más sombras que luces: La Vinotinto cerró su gira en Asia con un empate sin goles frente a Jordania octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Oswaldo Vizcarrondo, DT venezolano – Foto: EFE Venezuela no gana un partido oficial o amistoso desde el 14 de noviembre de 2025. Compartir en: La Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.VEA TAMBIÉN“Nos falta más de eficacia de cara al gol”: Vizcarrondo pide mayor contundencia tras el empate de Venezuela ante Corea del SuroEl combinado nacional afrontó este último compromiso con un plantel alternativo tras la liberación de varios futbolistas clave.El empate sin goles entre el conjunto criollo y Jordania cerró una gira asiática de preparación con saldo gris para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.VEA TAMBIÉNReducción a 3.5 plazas clasificatorias en las próximas Eliminatorias Conmebol dificultaría el panorama de la Vinotinto rumbo al Mundial 2030oLa selección absoluta de Venezuela no gana un partido oficial o amistoso desde el 14 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 1-0 a Australia en un encuentro amistoso disputado en Houston, Estados Unidos.La próxima ventana internacional o fecha FIFA programada en el calendario oficial será del 9 al 17 de noviembre de 2026.VEA TAMBIÉN¿Cuándo vuelve Mbappé? El parte médico del Real Madrid aclara la gravedad de su lesiónoEn esta ventana, las selecciones de todas las confederaciones tienen permitido disputar un máximo de dos partidos internacionales.Aunque falta un tiempo para el arranque de las Eliminatorias Conmebol y la Copa América, de momento, son 'más sombras que luces' las que persiguen al cuadro vinotinto.Las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2030 tienen previsto iniciar entre marzo y septiembre de 2027.Por su parte, la próxima Copa América se celebrará a mediados del año 2028, retomando el ciclo de cuatro años. Temas relacionados: La Vinotinto Vinot

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