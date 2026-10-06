Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en Panamá | NTN24.COM

Panamá Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en Panamá octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Unidades policiales y de criminalística en Ciudad de Panamá – Fotos: X El caso está siendo atendido por la Fiscalía Metropolitana y el Instituto de Medicina Legal. Compartir en: Las autoridades panameñas investigan la muerte de Darwin José Peña, un venezolano de 38 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una habitación de alquiler en el sector de Carrasquilla, en Ciudad de Panamá (capital del país).VEA TAMBIÉNTres personas perdieron la vida tras caer una camioneta por un barranco de la carretera Trasandina en el estado MéridaoDe acuerdo con los reportes, el caso está siendo atendido por la Fiscalía Metropolitana y el Instituto de Medicina Legal.El hallazgo se produjo después de que otros residentes del inmueble notaran que Peña llevaba varios días sin ser visto.VEA TAMBIÉNChoque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de CaracasoLa situación generó mayor preocupación cuando desde su habitación comenzó a percibirse un olor desagradable.Tras el ingreso de funcionarios de la Policía Nacional a la mencionada habitación, encontraron al hombre muerto.VEA TAMBIÉNAccidente y fuga: motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de La UrbinaoUna vez fue hallado el cadáver, al lugar también acudieron especialistas de Criminalística y un médico forense, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.Al efectuar el levantamiento del cuerpo, las autoridades determinaron que se encontraba en avanzado estado de descomposición.Hasta el momento, el Ministerio Público de Panamá examina el caso para establecer las causas del deceso. Temas relacionados: Panamá Muerto Muerte Reporte Autoridades

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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