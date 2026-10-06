La Schola Cantorum de Venezuela reunirá más de 160 voces en Portuguesa en una jornada de formación y concierto coral < El Informador Venezuela

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  • 6 de octubre de 2026
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La Fundación Schola Cantorum de Venezuela desplegará en Portuguesa su programa socioeducativo “Cantemos con la Schola” del 16 al 18 de octubre. La iniciativa, respaldada por Mercantil Banco y aliados locales, busca fortalecer el movimiento vocal regional mediante jornadas académicas e intercambios culturales dirigidos a directores, cantores y docentes. Las actividades de capacitación se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones del Centro Educativo Los Caminos. Unos 160 participantes previamente inscritos recibirán adiestramiento intensivo en áreas clave como dirección e interpretación coral a cargo de la maestra María Guinand, técnica vocal con el especialista Johann Montenegro, y expresión corporal dictada por el coreógrafo Armando Díaz. Andrés Ferrer, coordinador general de la Fundación Schola Cantorum, señaló que el programa está concebido para potenciar el talento local mediante metodologías especializadas. Acotó que la jornada en Portuguesa forma parte de un recorrido nacional que ya ha impactado estados como Lara, Zulia, Mérida, Carabobo y Aragua. La programación abierta al público general será sábado 17 de octubre a las 4:00 p.m. con el gran Encuentro Coral en el Centro Educativo Los Caminos. En esta presentación gratuita, los integrantes de la Schola Cantorum compartirán escenario con agrupaciones locales en una muestra de integración artística. El cierre de la visita institucional se concretará el domingo 18 de octubre a las 9:00 a.m. con una intervención musical durante la misa dominical en la Catedral de Acarigua, concluyendo así tres días de intercambio cultural en la región. Texto: María Luisa Martínez Fotos: Fundación Schola Cantorum de Venezuela   Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

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