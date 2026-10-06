La ONU extendió por dos años la misión que investiga los crímenes y abusos de Derechos Humanos en Venezuela

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Política
  • 6 de octubre de 2026
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EscucharPuntos claveResumenLa Misión advirtió que las estructuras utilizadas para ejercer la represión en Venezuela continúan activas tras la captura de Nicolás Maduro.06 Oct, 2026 03:31 p. m. ESTGuardarEl Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió este martes prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el mecanismo creado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.La decisión mantiene durante otros dos años un equipo de expertos encargado de recopilar información, establecer responsabilidades y presentar sus conclusiones ante el Consejo. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar las violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión anterior que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.PUBLICIDADLa nueva resolución deberá permitir que los investigadores presenten informes durante las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028. Actualmente, el grupo está integrado por Sofía Macher, de Perú, Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, vinculada a Argentina y México.La renovación se produjo pocos días después de que la misión presentara una evaluación sobre la situación venezolana en la que advirtió que, aunque se produjeron algunos cambios después de la captura de Nicolás Maduro, las estructuras utilizadas para ejercer la represión permanecen en funcionamiento.El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Misión sobre Venezuela hasta 2028 con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra. (EFE/Anisia Gil)El documento aprobado por el Consejo reconoce algunos avances recientes, especialmente la reanudación de la cooperación y el diálogo entre las autoridades venezolanas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu

Fuente: Infobae VE — Ver nota original

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