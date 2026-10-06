La ONU extiende hasta 2028 la misión que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela | NTN24.COM

ONU La ONU extiende hasta 2028 la misión que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Bandera de la ONU – Foto de referencia: EFE La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra. Compartir en: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó extender por otros dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.VEA TAMBIÉN"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald OjedaoDe esta manera, el equipo de expertos continuará con el seguimiento, la investigación y la documentación de posibles violaciones de derechos humanos en el país hasta octubre de 2028.La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi).VEA TAMBIÉNSe conoce la primera condena en el caso por el asesinato de Ronald Ojeda que involucra a Diosdado CabellooEl documento pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presentarán los informes durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara sus funciones, subrayando que "ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido".VEA TAMBIÉNReapareció Granko Arteaga, mayor asesino y criminal de lesa humanidad del régimen de VenezuelaoPor su parte, en respuesta a la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que hoy adoptó la resolución que renueva el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, así como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por otros dos años, l

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