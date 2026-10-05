Rusia presiona a los diplomáticos extranjeros en Kiev mientras busca debilitar el apoyo de la UE a Ucrania Las Embajadas europeas permanecerán abiertas a pesar de las advertencias de Moscú sobre las eventuales «consecuencias adversas» de su ofensiva aérea contra la capital Regala esta noticia Añádenos en Google Un dron ruso provoca un incendio al impactar contra el Puente Norte, en Kiev. (Reuters) Miriam González Kiev 05/10/2026 Actualizado a las 14:26h. La salida de los diplomáticos europeos de Kiev ahora no sería un comunicado oficial más. Supondría un golpe moral con la campaña de bombardeos rusos en auge. Lo simbólico es cada vez más relevante cuando los drones a reacción y los misiles rusos se … dirigen a diario contra la metrópolis. Ucrania, la Unión Europea y Rusia lo entienden. La cascada de titulares ante un eventual traslado de las delegaciones diplomáticas solo aumentaría la presión psicológica en el país; sería una gol propagandístico para Moscú, además de perfilar un retrato de abandono de Ucrania que la Unión Europea quiere evitar. Por ahora, el personal extranjero no sucumbe a la presión del Kremlin. «Permanecemos en Kiev», informó la Embajada española el pasado domingo a través de sus redes sociales. No es la primera vez que Moscú lanza estas 'advertencias'. El pasado sábado, el Ministerio de Exteriores ruso volvió a recalcar que «la responsabilidad de cualquier consecuencia adversa recae enteramente sobre quienes ignoren esta advertencia». La respuesta de la embajadora de la Unión Europea ante Ucrania, Katarina Mathernova, es tajante: «Rusia tiene un mensaje para los diplomáticos extranjeros en Kiev: váyanse, o arriesguen sus vidas. Nuestra respuesta: nos quedamos». Mathernova destaca que este tipo de amenazas no detendrá el apoyo de la Unión Europea a Kiev. A pesar de la posición pública, dos altos diplomáticos dijeron a 'The Guardian' que se estaban elaborando «planes de contingencia para trasladar las Embajadas a Leópolis o

Fuente: ABC Espana — Ver nota original