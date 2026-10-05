Hasta $300 mensuales necesita un universitario para estudiar

Los costos se disparan en carreras prácticas o del área de la salud, en las cuales la exigencia de equipos e insumos dolarizados empuja a los jóvenes, y a sus familias, a buscar ingresos informales o múltiples empleos para evitar la deserción. Caracas. Carol* cursa el último semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Su rutina diaria no solo se mide en asignaturas y entregas finales, sino en el saldo que demanda estar dentro del campus. Cada mes destina más de $200 únicamente en traslados, combustible y comida. “Ya llevo más de un año trabajando como community manager para poder costearme mis gastos de la universidad, y no me refiero a la matrícula, porque eso todavía lo asumen mis padres. La UCAB es bastante costosa y eso me obligó a buscar empleo, porque no podía pedirle más a mi familia. Solo en el desayuno, el pago del estacionamiento y la gasolina se me van más de $200 mensuales”. Mantenerse activo en las aulas, como estudiante universitario implica, disponer de un presupuesto, que oscila entre los $50 y $300 mensuales, destinados a cubrir gastos esenciales como transporte, alimentación, impresiones, insumos, guías de estudio y estacionamiento. La espiral inflacionaria, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, y la constante depreciación del bolívar dinamitan cualquier presupuesto familiar. A esto se le suma la naturaleza de la carrera en una institución privada y la exigencia de materiales en áreas como Medicina, Odontología, Arquitectura o Ingeniería, que eleva los costos. Foto: Archivo Crónica Uno conversó con alumnos de las Universidades Central de Venezuela (UCV), la UCAB y Santa María (USM), quienes coinciden en que la crisis económica se posicionó como uno de los factores decisivos que definen si un joven logra graduarse o pasa a formar parte de la deserción estudiantil. A la dinámica cotidiana se le suma el reto del egreso. Para obtener el título, Carol debe realizar un documental, un proyecto cuyos costos de

Fuente: Cronica Uno — Ver nota original