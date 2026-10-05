Cruces y partidos del sorteo de Copa del Rey de fútbol: emparejamientos de la primera eliminatoria

Cruces y partidos del sorteo de Copa del Rey de fútbol: emparejamientos de la primera eliminatoria
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  • 5 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Cruces y partidos del sorteo de Copa del Rey de fútbol: emparejamientos de la primera eliminatoria El sorteo de la primera eliminatoria de Copa del Rey ha definido 56 emparejamientos Regala esta noticia Añádenos en Google El trofeo de la Copa del Rey. (RFEF) Daniel Domínguez 05/10/2026 Actualizado a las 14:07h. La emoción de la Copa del Rey está de vuelta. El sorteo de la primera eliminatoria marca el inicio de un trayecto que culminará el 24 de abril de 2027 en La Cartuja, en Sevilla, sede de la final un año más. Con excepción de Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, los cuatro clasificados para la Supercopa de España (como novedad se celebra en febrero y en Turquía), los 112 equipos restantes han conocido este lunes su rival en una primera ronda programada para la última semana de octubre (días 27, 28 y 29). Todos los equipos fueron previamente distribuidos en cuatro grupos por criterios de proximidad geográfica, reduciendo al mínimo los emparejamientos entre conjuntos de la misma categoría (solo un duelo entre dos equipos de Primera Federación) y asegurando que los 16 de Primera División se miden contra los diez de regional, los cuatro procedentes de Copa Federación y dos equipos de Tercera. Grupo 1 PRIMERA DIVISIÓN: Celta, Racing de Santander y Deportivo. SEGUNDA DIVISIÓN: Real Oviedo, Burgos, Real Sporting y Real Valladolid. PRIMERA FEDERACIÓN: Mirandés, Cultural Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca y UD Ourense SEGUNDA FEDERACIÓN: Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, Llanera, Gimnástica Torrelavega y Atlético Tordesillas. TERCERA FEDERACIÓN: Covadonga, Laredo y Guijuelo. COPA FEDERACIÓN: Salamanca CF UDS. ELIMINATORIA PREVIA: Ribadesella y Auriense. Grupo 2 PRIMERA DIVISIÓN: Espanyol, Athletic Club, Alavés y Osasuna. SEGUNDA DIVISIÓN: Girona, Eibar, Andorra y Sabadell. PRIMERA FEDERACIÓN: Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés y Sant Andreu. SEGUNDA FEDERACIÓN:

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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