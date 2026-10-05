Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Redes sociales Título del autor, BBC News MundoFecha de publicación 20 minutosTiempo de lectura: 5 minLa ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas frente al aspirante a la reelección, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no es la única sorpresa que han dejado los comicios de este domingo. El derechista y sus aliados también han ganado terreno en el Congreso, lo que les abre la puerta a aprobar leyes y presupuestos con mayor facilidad e incluso a impulsar cambios en otros poderes del Estado, como el judicial. Según los primeros cómputos, el Partido Liberal de Bolsonaro habría conseguido 28 de los 81 escaños del Senado, mientras que se habrían hecho con más de 120 de las 513 sillas que tiene la Cámara de Diputados. Sin embargo, más allá de la cantidad de legisladores obtenidos por el bolsonarismo, lo que ha llamado la atención es la contundencia con la que se han impuesto al menos dos de ellos: Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, quienes consiguieron más de 3 millones de sufragios cada uno, lo que los convirtió en los más votados en la historia del país, según reconoció el propio Congreso brasileño en un comunicado de prensa. ¿Quiénes son los elegidos? A continuación, te lo contamos: Pavanato, de 28 años y oriundo de la localidad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, consiguió 3.038.438 votos, casi el doble que la segunda clasificada, la actual diputada izquierdista y mujer trans Erika Hilton, reportó la Agencia de Noticias de la Cámara de Diputados. Criado en una familia evangélica pentecostal, el nuevo diputado inició su carrera política en 2016, a los 17 años, cuando participó en las manifestaciones que pedían la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula. Antes de resultar electo como concejal en la ciudad de Sao Paulo en 2024, se había labrado un nombre como youtuber conservador y ha utilizado las redes sociales para defender la prohibición de l

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