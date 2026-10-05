Los servicios secretos alemanes alertan del riesgo de un conflicto violento con Moscú: “Rusia libra una guerra en la sombra contra nosotros”

Los servicios secretos alemanes alertan del riesgo de un conflicto violento con Moscú: “Rusia libra una guerra en la sombra contra nosotros”
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  • 5 de octubre de 2026
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AlemaniaLos servicios secretos alemanes alertan del riesgo de un conflicto violento con Moscú: "Rusia libra una guerra en la sombra contra nosotros"Piden más capacidad operativa y alertan de un peligro real de atentados contra AlemaniaCompartir 1 comentarioSinan Selen, Martina Rosenberg y Martin Jaeger, en Berlín.TOBIAS SCHWARZAFPCarmen Valero BerlínBerlínActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 13:43AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasElecciones Alemania: la CDU, ante el fin del viejo orden político Alemania corre el riesgo de verse arrastrada a un conflicto violento con Rusia. La advertencia del presidente del servicio de Inteligencia exterior alemán, Martin Jäger, que considera a Rusia la mayor amenaza para Alemania, coloca la confrontación con Moscú en una dimensión que desborda el espionaje y la intimidación. "Rusia libra una guerra en la sombra contra nosotros", afirmó este lunes ante la comisión de control de los servicios de Inteligencia del Bundestag. Una guerra sin declaración formal, pero con objetivos y efectos concretos: condicionar las decisiones de Berlín, quebrar el apoyo europeo a Ucrania y demostrar que resistirse al Kremlin tiene un precio."La confrontación en la que nos encontramos con Rusia ha adquirido una nueva dimensión, más peligrosa: Alemania corre el riesgo de entrar en un conflicto violento con Rusia", declaró el jefe del Bundesnachrichtendienst (BND). Sus advertencias marcaron la comparecencia pública anual de los responsables de los tres servicios de Inteligencia federales ante el órgano de control parlamentario, en pleno debate sobre una reforma legal que ampliaría sus facultades de vigilancia e intervención. Los servicios quieren poder actuar contra las amenazas que detectan, además de informar sobre ellas.Jäger describió a los servicios rusos como "altamente profesionales y despiadados" y señaló el intento de atentado en el aeropuerto de Halle/Leipzig como eje

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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