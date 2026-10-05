“Estamos listos para ir de inmediato”: los millonarios cubanoestadounidenses que esperan en Miami que caiga el gobierno de Cuba – BBC News Mundo

“Estamos listos para ir de inmediato”: los millonarios cubanoestadounidenses que esperan en Miami que caiga el gobierno de Cuba – BBC News Mundo
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Economía
  • 5 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
0 1 1 minute read

Título del autor, Corresponsal de la BBC en México, Centroamérica y CubaInforma desde, MiamiFecha de publicación 18 minutosTiempo de lectura: 7 minEn la suntuosa mansión de uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de Miami, con vistas a la bahía de Biscayne, se han reunido algunas de las familias cubanoestadounidenses más ricas de Florida. Están allí para debatir sobre el futuro de Cuba en la cuarta reunión de la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana (Cancc, por sus siglas en inglés). Ron en mano y Rolex en la muñeca, esta es la vieja aristocracia de Miami. Personas con apellidos cubanoestadounidenses muy conocidos, como Bacardí y Babún, charlan alrededor de la piscina sobre el lamentable estado de la economía de la isla y comparten cotilleos sobre los últimos acontecimientos políticos. "La intención de esta velada es reunir bajo un mismo techo a los empresarios cubanoestadounidenses más destacados del condado de Miami-Dade", explica Juan Omar Sixto, presidente de la Cancc. "El objetivo es estar en Cuba una vez que caiga el régimen". Sus invitados están convencidos de que ese momento está cerca. Esta influyente comunidad de exiliados cubanos detesta al gobierno comunista desde que el fallecido líder revolucionario Fidel Castro expropió sus tierras y nacionalizó las empresas de sus familias tras tomar el poder en 1959. Y a lo largo de los años, han utilizado su influencia política y económica en Florida para moldear las políticas de Washington hacia su país de origen. Final de Más leídas Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app Sixto huyó de la isla cuando era adolescente. Ahora, con poco más de 80 años y dedicado al desarrollo inmobiliario, su organización está elaborando planes para lo que él denomina "el día después" en Cuba. La Cancc ha elaborado una propuesta para una Bolsa de Valores cubana y ha formado comités sobre diversos temas

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original

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