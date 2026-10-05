Del Sánchez “debilitado” al posible adiós del “principal crítico de Trump”: así ve la prensa internacional las elecciones en España

La visión de los mediosDel Sánchez "debilitado" al posible adiós del "principal crítico de Trump": así ve la prensa internacional las elecciones en EspañaLos periódicos y cadenas más relevantes realizan una cobertura especial del adelanto electoral español, centrándose en la figura del presidente, sus datos desfavorables en las encuestas y los escándalos que le rodeanCompartir ComentarUn póster deteriorado de Pedro Sánchez en una calle de Madrid.APSILVIA ROMÁNActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 14:50AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasPedro Sánchez se ha esforzado mucho por cultivar su imagen internacional. Y hoy es uno de esos días en los que se confirma que su exposición ante los medios extranjeros ha calado. Periódicos de primera fila como el estadounidense 'The New York Times' o cadenas como la británica BBC hacen un seguimiento en directo del anuncio de elecciones anticipadas en España. Algo nunca visto antes en unos comicios en nuestro país. Eso sí, para bien y para mal del presidente Sánchez, pues, a la vez que se destaca su habilidad política, se pone de relieve que tiene todas las de perder en las urnas y se incide en los escándalos que le rodean.La web de referencia europea, POLITICO, abre directamente con ello, destacándolo como la noticia del día. Para el medio, "las elecciones podrían ser la caída del último gran gobierno socialista de la UE" y el fin de "uno de los principales críticos europeos del presidente estadounidense, Donald Trump". POLITICO escribe de un Sánchez "debilitado por casos de corrupción y la crisis migratoria ", recuerda episodios como "el apagón ibérico" y le da un toque de atención incluso en el asunto del que más presume el Gobierno español, el económico: "La población media no siente el impacto del fuerte crecimiento de España y la inflación supera a los aumentos salariales, dejando a la mayoría de los hogares con po

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