Flávio Bolsonaro gana la primera vuelta a Lula y llama al cambio en Brasil

Cancelar Siguiente vídeo A CONTINUACIÓNVideos relacionadosFlávio Bolsonaro gana la primera vuelta a Lula y llama al cambio en BrasilEFEVídeo VídeoActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 13:07Compartir ComentarA falta de 20 días para confirmarlo, en Brasil crece la sensación de que el regreso de los Bolsonaro al poder es casi un hecho. Flávio Bolsonaro no es todavía presidente electo, pero su victoria en la primera vuelta, con el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, lo coloca como favorito para la segunda vuelta del 25 de octubre. El resultado sorprendió a las encuestas y supone un enorme éxito para Flávio, cuya experiencia política es muy inferior a la de Lula, tres veces presidente y siete veces candidato. Para el mandatario, en cambio, representa una humillación política y personal. Las cuentas favorecen claramente a la derecha. Bolsonaro necesita apenas tres puntos para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que Lula debería sumar cinco. El problema para el presidente es que buena parte del 8% obtenido por los candidatos restantes se sitúa ideológicamente a la derecha. Además, la abstención fue del 21,08%, una cifra similar a la de elecciones anteriores, lo que dificulta confiar en una movilización masiva en la segunda vuelta. Lula pidió el voto de los 28 millones de brasileños que no acudieron a las urnas y aseguró sentirse cómodo en el "mata-mata". Sin embargo, analistas como Thais Heredia cuestionaron sus errores durante la campaña. Mientras tanto, Jair Bolsonaro observa el avance de su hijo desde su prisión domiciliaria.La familia ha logrado una notable expansión política: Michelle Bolsonaro llegó al Senado, otros hijos ocuparon cargos legislativos y Sergio Moro fue elegido gobernador de Paraná. Si Flávio vence, dispondrá además de una enorme base parlamentaria y de la posibilidad de designar cinco jueces del Supremo Tribunal Federal durante su mandato. Su promesa de amnistiar a su padre y a los condenados por el intento de

Fuente: El Mundo — Ver nota original