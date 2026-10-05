Reuters: Baker Hughes firma acuerdos para expandir la infraestructura de gas natural en Venezuela – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2025/02/gasnatural.jpg 2026-10-05 08:39:54 2026-10-05 09:07:06 05/10/2026 09:07 AM La compañía estadounidense Baker Hughes indicó a inicios de este año, que veía una importante oportunidad de ingresos en Venezuela. Energía Baker Hughes desarrollo Expansión gas GNL Fulcrum LNG infraestructura Lindsayca pdvsa petróleo proyectos Venezuela La empresa de tecnología energética y servicios petroleros Baker Hughes firmó este lunes un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con la compañía de ingeniería Lindsayca y con el desarrollador de GNL Fulcrum LNG para desarrollar infraestructura de gas natural en la nación caribeña.Según publicó Reuters, la firma estadounidense también rubricó un convenio por separado con New Stratus Energy, con el fin de apoyar futuros proyectos de petróleo y gas en Venezuela.La compañía estadounidense apuntó que los contratos generan un marco para vincular el desarrollo de los recursos de exploración y producción de Venezuela, la infraestructura de transporte y distribución, la monetización del gas y la comercialización del GNL.Tanto Baker Hughes como Lindsayca y Fulcrum unirán sus capacidades para desarrollar la infraestructura que sea necesaria para procesar, transportar, comercializar y exportar gas natural desde Venezuela.Cadena de valorLorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, acotó que un objetivo central de estas alianzas es el desarrollo de una cadena de valor integrada del gas, «capaz de transformar los importantes recursos de gas natural de Venezuela en un suministro interno confiable y futuras oportunidades de exportación, incluyendo la posibilidad de exportar las primeras moléculas de GNL producidas en Venezuela».Enfatizó que Venezuela tiene un enorme potencial para convertirse en un contribuyente significativo al panorama energético mundial en constante evolución, y estos acuerdos están diseñados «para aunar oportunidades de recursos de primer nivel, d

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