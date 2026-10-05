Claudia Macero reitera disposición de María Corina Machado a dialogar con Delcy Rodríguez < El Informador Venezuela

Foto: captura de pantalla de YouTube de Patricia Janiot La jefa de comunicaciones de Vente Venezuela, Claudia Macero, reiteró el domingo 04Oct, que la líder opositora María Corina Machado está dispuesta a dialogar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si eso contribuye a «acelerar el proceso hacia un cambio real». «No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente con una agenda clarísima, y obviamente por un proceso de cambio real en Venezuela, si eso va en beneficio de la libertad del país y contribuye a acelerar los procesos», afirmó en declaraciones para la periodista Patricia Janiot. Sobre la llegada de Machado al país, recordó que «lo ha intentado en siete ocasiones en los últimos ocho meses», al tiempo que extendió su deseo de que «el octavo intento de regreso sea el definitivo, público y abierto». Sin embargo, explicó que la líder opositora no cuenta con pasaporte venezolano vigente debido a que «las autoridades no se lo han otorgado», y por ello posee un documento de viaje panameño otorgado bajo «normativas de ese país para figuras con reconocimientos internacionales» como el de Premio Nobel de la Paz. «Dicen que ella tiene total derecho a volver, total garantía, pero no te dan la posibilidad de renovar el pasaporte o la cédula; se encargan de tratar de poner informaciones sobre supuestas cosas que ella va a hacer cuando llegue», expresó. Macero no especificó una fecha para el regreso de Machado, pero manifestó su aspiración de que «sea algo público». Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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