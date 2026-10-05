La trans Erika Hilton se convierte en la diputada más votada en la historia del Congreso de Brasil Obtuvo casi tres veces más apoyo que la tercera diputada con mayor votación en el estado más poblado del país Regala esta noticia Añádenos en Google La diputada transexual Erika Hilton, actual representante en la Cámara baja por el estado de São Paulo. (Facebook) EFE 05/10/2026 Actualizado a las 12:53h. La diputada transexual Erika Hilton, actual representante en la Cámara baja por el estado de São Paulo y del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ha sido reelegida este domingo con casi 1,6 millones de votos convirtiéndose en la mujer más votada al … Congreso en la historia de Brasil. Con casi el 99,87% de las urnas escrutadas, la legisladora de 33 años tenía 1.596.472 votos, la segunda mayor votación a diputado federal por el estado de São Paulo, tan solo superada por Lucas Pavanato, elegido como representante del ultraderechista Partido Liberal (PL) con tres millones de votos. Erica Hilton obtuvo casi tres veces más votos que la tercera diputada con mayor votación en el estado más poblado de Brasil, la también legisladora por el PSOL Samia Bomfim, reelegida con 583.107 sufragios. La votación de la congresista que lidera las campañas a favor de los transexuales en Brasil obtuvo en las legislativas de este año casi una tercera parte más de votos que los conseguidos en 2018 por Joice Hasselmann, una aliada del entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y que era hasta ahora la mujer con mayor votación a la Cámara de Diputados en Brasil. La diputada transexual, además, multiplicó por seis la votación con la que fue elegida en 2022, cuando garantizó su primer mandato en la Cámara baja con 256.903 votos. La legisladora se ha destacado en el Congreso no solo por sus iniciativas a favor de los y las transexuales, y de las mujeres, sino también contra el racismo y la intolerancia religiosa. La parlamentaria nacida en Franco da Rocha, uno de los municipi

Fuente: ABC Espana — Ver nota original