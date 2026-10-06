ONU renueva dos años la misión que investiga las violaciones de DD. HH. en Venezuela < El Informador Venezuela

(Foto de ARCHIVO) Manifestantes portan bandera de Venezuela durante una marcha antiimperialista, a 25 de enero de 2026, en Madrid (España). La marcha, que recorre las calles de Madrid desde el Ministerio de Exteriores hasta la embajada de EEUU, tiene por objetivo expresar su “solidaridad al pueblo venezolano” y su “repulsa al imperialismo y sus agresiones”. Jesús Hellín / Europa Press 25 ENERO 2026 MANIFESTACIÓN;PARTIDO POLÍTICO 25/1/2026 El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó este martes dos años más la misión que investiga desde 2019 las vulneraciones de los derechos y libertades en Venezuela desde el comienzo del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad, marcada por la captura de su sucesor, Nicolás Maduro, en una operación de Estados Unidos a principios de este año. La renovación del mandato fue aprobada por 25 votos a favor de 25 países, entre ellos España (una mayoría sin precedentes) frente a los votos en contra de cinco países, entre ellos China y Cuba. Un total de 17 países se han abstenido. Uno de los últimos informes de la llamada Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela denunció a mediados del mes pasado que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos en el país latinoamericano siguen «intactas» pese a las «limitadas» mejoras experimentadas en el último año en este sentido. Sus conclusiones llegan al hilo de un informe difundido durante la jornada por la Misión, que observa una «disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas» tras la captura de Maduro. Los pequeños cambios, añade, «no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos» e incluso ha llegado a investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, la noche de la operación de Estados Unidos. Entre las primeras reacciones d

Fuente: El Informador — Ver nota original