Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones” | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Espionaje Programa: Club de Prensa Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones” octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Documentos desclasificados han dado a conocer que durante la administración de Joe Biden, el FBI realizó espionaje al entorno cercano al ahora presidente Donald Trump, tiempo durante el cual este último aspiraba a un segundo mandato. También le puede interesar Espionaje Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones” Mario Díaz-Balart "El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela Rocío San Miguel Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Abelardo de la Espriella Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha" Delcy Rodríguez Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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