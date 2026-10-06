Adi Marciano, madre de una soldado israelí secuestrada el 7-O: “Un médico en Gaza asesinó a mi hija inyectándole aire en una vena”

Adi Marciano, madre de una soldado israelí secuestrada el 7-O: “Un médico en Gaza asesinó a mi hija inyectándole aire en una vena”
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  • 6 de octubre de 2026
- 13 horas ago
0 3 1 minute read

EntrevistaAdi Marciano, madre de una soldado israelí secuestrada el 7-O: "Un médico en Gaza asesinó a mi hija inyectándole aire en una vena"Noa Marciano fue la única uniformada israelí secuestrada en el ataque de Hamas contra la base de Nahal Oz que no volvió con vida del cautiverio. Su madre Adi recibe en su casa a EL MUNDO en el tercer aniversario del atentado terroristaCompartir 1 comentarioAdi Marciano posa junto a un retrato de su hija Noa.SAL EMERGUISal Emergui Modiin (Israel)Modiin (Israel)Actualizado Martes, 6 octubre 2026 – 22:43AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasCuando a las 06:29 de la mañana del 7 de octubre de 2023, las sirenas sacudieron Israel, la familia Marciano pensó inmediatamente en Noa. A cinco días de cumplir 19 años, la hija mayor de Avi y Adi ejercía de observadora militar en la base de Nahal Oz, a 800 metros de la Franja de Gaza."Noa me contó que las soldados estaban en pijama en el refugio. Le pedí que cerrara la puerta y me contestó que no hay puerta y que todos los soldados estaban fuera luchando. De fondo escuchaba ruido de disparos, proyectiles y gritos de las chicas", recuerda su madre Adi, señalando que las observadoras militares no llevan armas.El asalto de Hamas a la base dejó un balance de 53 uniformados muertos. 15 observadoras murieron en el refugio y la sala de mando que fueron incendiados. Entre ellas, la española Maya Villalobo. De las siete soldados israelíes capturadas por Hamas, una fue rescatada en una operación en 2023 y cinco volvieron gracias a un acuerdo en 2025. Noa Marciano fue la única que no sobrevivió. Como cuenta su madre, fue asesinada el 9 de noviembre en el Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza. Siete días después, el ejército encontró su cuerpo en una casa cerca del centro médico.En su casa en la ciudad de Modiin, la tristeza se entremezcla con frases de Noa recordadas en pegatinas en inglés, hebreo y español, como por ejemplo, "Sonreíd como si n

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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