Mujer regresó a Venezuela tras visitar a sus hijos en el extranjero y encontró su vivienda ocupada | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Anzoátegui Mujer regresó a Venezuela tras visitar a sus hijos en el extranjero y encontró su vivienda ocupada octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Mujer regresó a Venezuela y encontró su vivienda ocupada – Fotos: X Ante esta situación, la señora solicitó la intervención de las autoridades para recuperar el control de su propiedad. Compartir en: Una mujer de 69 años, identificada como Emma Molina, denunció que su vivienda, ubicada en el sector Corea de Barcelona, estado Anzoátegui, fue ocupada de manera ilegal durante el período en que permaneció fuera del país visitando a sus hijos.VEA TAMBIÉNHartos de los problemas eléctricos, habitantes de Falcón, Venezuela, protestaron en la intercomunal Coro-Punto FijooSegún relató mediante un video difundido en redes sociales, antes de viajar había alquilado una parte del inmueble a un hombre.No obstante, al regresar se encontró con que el inquilino presuntamente le estaría impidiendo el acceso incluso a las áreas de la casa que no formaban parte del espacio arrendado.VEA TAMBIÉNRafael Lacava, gobernador chavista de Carabobo, generó polémica tras afirmar que en su estado "nunca se va la luz"oAnte esta situación, la señora solicitó la intervención de las autoridades para recuperar el control de su propiedad.VEA TAMBIÉNPese a las constantes denuncias y protestas por apagones en Venezuela, colaborador del régimen asevera que "Anzoátegui se convierte en la primera potencia mundial energética"oEl problema del despojo o invasión de viviendas en Venezuela, especialmente de ciudadanos que viajan al extranjero o emigran temporalmente para visitar a sus familiares, constituye una violación directa al derecho a la propiedad privada.Una persona que ocupa una casa en Venezuela de forma ilegítima se enfrenta principalmente al delito de invasión, tipificado en el Artículo 471-A del Código Penal de Venezuela.La sanción principal por invadir un inmueble con el propósito de obtener un provecho ilícito (como usarlo de vivienda

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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