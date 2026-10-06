NOREH estrena “La dura”, una canción sobre el coqueteo, las primeras impresiones y la conquista

by Paola Hernández 17 segundos ago14 segundos ago 0views 86 0 86 shares Después de presentar “Mariposa”, el cantautor venezolano NOREH continúa explorando un sonido más ligero y cercano al pop con “La dura”, su nuevo sencillo. La canción aborda con humor y frescura esos primeros encuentros en los que las miradas, las señales y los comentarios de terceros pueden confundir lo que realmente ocurre entre dos personas. Compuesto por NOREH y producido por IVDA, el tema nació de manera espontánea durante una sesión de trabajo. Ambos retomaron la dinámica creativa de sus primeras colaboraciones y comenzaron a construir la canción a partir de guitarras, samples y distintos elementos sonoros. La producción apuesta por pocos recursos, una marcada influencia del pop anglo y un redoblante que aparece entre las frases como parte del juego de acercamiento y distancia que propone la letra. El resultado es una canción bailable, relajada y cargada de complicidad. “Creemos deducir los sentimientos de alguien a primera vista o por comentarios de terceros, pero al descubrir que no es así, se siente cierta satisfacción”, explica NOREH. La frase que resume el espíritu del sencillo es: “Llegó incompleto ese cuento: yo no te gusto, yo te encanto”. Con ella, el artista transforma una confusión amorosa en una respuesta segura y divertida. A diferencia de otras canciones de su repertorio, más relacionadas con el amor profundo o el desamor, “La dura” se concentra en la conquista, el coqueteo y la forma en que dos personas administran la cercanía cuando apenas comienzan a conocerse. La inspiración también se conecta con los años universitarios de NOREH, una etapa marcada por el descubrimiento de la atracción, las relaciones y las distintas formas de acercarse a alguien. El lanzamiento continúa la faceta más pop y despreocupada que el artista comenzó a mostrar con “Mariposa”. Sin abandonar su sello como compositor, basado en convertir situaciones cotidianas en frases directas, el venezolano prese

Fuente: El Farandi — Ver nota original