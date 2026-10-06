“Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam”: Donald Trump asegura que las protestas educativas en Francia responden a la presión de la inmigración masiva | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Donald Trump “Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam”: Donald Trump asegura que las protestas educativas en Francia responden a la presión de la inmigración masiva octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE El mandatario norteamericano sostuvo a través de sus redes sociales que los disturbios en París reflejan un intento por controlar la nación europea. Compartir en: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las intensas jornadas de protestas que sacuden a varias ciudades de Francia constituyen un reflejo de los efectos de la inmigración en masa no controlada.Mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, el líder norteamericano desestimó las reivindicaciones estudiantiles sobre el sistema educativo y atribuyó la inestabilidad social en el país galo a presiones demográficas y culturales dirigidas a controlar las instituciones de la nación europea.VEA TAMBIÉNPresidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia aumento de sus ojivas nucleares y aseguró que no dudará “en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales"oLas declaraciones del jefe de Estado norteamericano ocurren en medio de una ola de manifestaciones que surgió a mediados de septiembre en las afueras de París, la cual escaló de forma acelerada hacia las principales provincias francesas.Aunque las marchas cuentan con el respaldo formal de organizaciones sindicales y sectores políticos de oposición para reclamar mayor presupuesto y mejoras operativas en los liceos, el mandatario estadounidense vinculó el incremento de las tensiones urbanas con el fenómeno migratorio.“Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!”, sostuvo el presidente de Estados Unidos en su pronunciamiento público. La crisis en el territorio francés contabili

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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