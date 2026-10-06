Anna Victoria Politkovskaya: “Mis compañeros me dijeron que acabaría como mi abuela si no me iba de Rusia”

EntrevistaAnna Victoria Politkovskaya: "Mis compañeros me dijeron que acabaría como mi abuela si no me iba de Rusia"Compartir ComentarXavier ColásXavier Colás BerlínBerlínActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 00:01AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasGran angular La tormenta perfecta de vulnerabilidad europea que Vladimir Putin puede explotar Entrevista Ilya Ponomarev, disidente ruso: "Me han intentado matar nueve veces. Me persiguen en Kiev, EEUU y Europa. Estoy en guerra" Cuando hace justo 20 años la periodista rusa Anna Politkovskaya fue asesinada a tiros en su casa de Moscú, el 7 de octubre de 2006, su nieta Anna Victoria estaba todavía en el vientre de su madre. La reportera de Novaya Gazeta había denunciado los crímenes de la guerra de Chechenia y el autoritarismo de Putin. Su nieta nació cinco meses después y hoy cuenta cómo sus compañeros de colegio la han amenazado con acabar como su abuela. Vivió en Rusia hasta los 15 años: "Nos marchamos a Letonia en abril de 2022, después del comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania". Dos años de secundaria en Roma y de ahí a Ámsterdam a estudiar Ciencias Políticas. Hoy sigue adelante como activista en foros internacionales. Pregunta. Ha crecido bajo la sombra de su abuela, a la que no conoció. Respuesta. Lo viví más como un legado que como una sombra. Es algo que me ha acompañado toda la vida.P. ¿Qué aprendió de ella a través de lo que le contaban en casa?R. Mi madre siempre me decía que, si creía en algo, debía defenderlo: la libertad, el derecho a expresarme. Eso es lo que hizo mi abuela durante gran parte de su vida. Se defendía a sí misma y defendía a quienes no podían defenderse.P. Se marchó de Rusia con 15 años. ¿Qué había comprendido ya sobre lo que ocurría en su país?R. Siempre me había sentido orgullosa de ser rusa, de llevar mi apellido y de defender aquello en lo que creo. En el colegio solía defender a mis compañeros. Durante las

Fuente: El Mundo — Ver nota original