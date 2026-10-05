“Nunca había visto una granizada así en Bogotá”: las calles de la capital colombiana quedaron completamente blancas tras lluvias torrenciales | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
- 55 segundos ago
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Bogotá "Nunca había visto una granizada así en Bogotá": las calles de la capital colombiana quedaron completamente blancas tras lluvias torrenciales octubre 5, 2026 Por: Luis Cifuentes Intensa granizada en Bigotá – Foto: EFE Los barrios más afectados fueron Modelia, Salitre y Fontibón, al occidente de la capital colombiana. Compartir en: Este lunes, algunos barrios de Bogotá fueron epicentro de lluvias torrenciales que dejaron completamente blancas las calles producto de fuertes granizadas.Las imágenes publicadas por usuarios en redes sociales mostraron cómo quedaron las avenidas tras la granizada que se registró este lunes en horas de la tarde.VEA TAMBIÉNLas impresionantes imágenes de una intensa granizada provocada por las severas precipitaciones de esta tarde en BogotáoIncluso, varios ciudadanos aseguraron que jamás habían visto una granizada de esa magnitud en la capital del país."Nunca había visto una granizada así en Bogotá", escribió un usuario desde el barrio Modelia.Los barrios más afectados fueron Modelia, Salitre y Fontibón, al occidente de la capital colombiana.VEA TAMBIÉNTrump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento del autor de masacre en una base militar en 2009oEn esas zonas, el agua corría en los exteriores como si se tratase de un río al tiempo que las calles quedaron completamente blancas.En las zonas verdes se apreciaron capas de granizo blancas, muy similares a las de las típicas nevadas en zonas árticas.Además, algunas viviendas resultaron inundadas dada la cantidad de agua que cayó.“Hoy en Bogotá hemos tenido una fuerte precipitación, incluso con granizadas en la zona central occidental, localidades de Kennedy, Engativá y en algunas partes de Suba. Tuvimos temperaturas cercanas a 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones”, explicó el director del IDIGER.De acuerdo al balance oficial presentado por las autoridades, se registró la caída de árboles

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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