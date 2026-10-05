Anuncio de Corpoelec contrasta con severos racionamientos en el occidente

Anuncio de Corpoelec contrasta con severos racionamientos en el occidente
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  • 5 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Una marcada brecha entre la vocería institucional y el día a día ciudadano mantiene en incertidumbre a los habitantes de los estados Lara, Falcón, Zulia y la región andina. Mientras la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) difunde anuncios enfocados en la reactivación de infraestructura y la promesa de reducir las tandas de suspensión del servicio, las comunidades reportan un agudizado deterioro en la calidad de vida producto de cortes prolongados que superan las seis horas continuas. ​La campaña institucional atribuye la esperada mejora a la estabilización de Planta Centro y al plan de contingencia diseñado por la administración gubernamental para incorporar nueva generación termoeléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante el último trimestre del año. Sin embargo, en los hogares venezolanos la incredulidad prevalece ante una dinámica cotidiana marcada por la paralización económica y el colapso del descanso familiar. ​Afectación a la jornada laboral y al rendimiento escolar ​La interrupción constante del fluido eléctrico afecta directamente la productividad de comerciantes, profesionales independientes y pequeñas empresas que ven interrumpidas sus labores comerciales en bloques diurnos impredecibles. De igual forma, las fallas impactan la rutina de los sectores residenciales durante las horas nocturnas. ​Padres y representantes reportan que las altas temperaturas y la proliferación de insectos impiden el sueño reparador de adultos y niños, quienes deben afrontar las jornadas escolares y labores académicas con velas y sin las condiciones mínimas para el estudio. ​Tiempos de respuesta prolongados ante averías puntuales ​A la carga impuesta por los cronogramas no oficiales de administración de carga se suma la demora en la atención de fallas imprevistas en los circuitos locales. Vecinos de diversos sectores señalan que las cuadrillas técnicas pueden tardar más de ocho horas en atender reportes de averías en transformadores o líneas de distribución. ​Asim

Fuente: El Informador — Ver nota original

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