Cierres de los túneles La Planicie I y II en Caracas restringirán el paso vehicular | NTN24.COM

Caracas Cierres de los túneles La Planicie I y II en Caracas restringirán el paso vehicular octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Túnel La Planicie (Caracas, Venezuela) – Foto de referencia: X Las autoridades pidieron a los conductores planificar sus recorridos y tomar previsiones. Compartir en: El Ministerio de Transporte del régimen venezolano anunció el cierre nocturno de los túneles La Planicie I y II, ubicados en la autopista Norte-Sur de Caracas, Venezuela.VEA TAMBIÉNChoque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionadosoEsto, debido a trabajos de mantenimiento y saneamiento de la infraestructura vial en la capital venezolana.VEA TAMBIÉNAccidente y fuga: motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de La UrbinaoLas labores estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial) y se desarrollarán durante seis noches, entre el 5 y el 10 de octubre, en horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.En el túnel La Planicie I, las labores comenzaron este lunes 5 de octubre y se extenderán hasta el miércoles 7.VEA TAMBIÉNPolicía en Venezuela es grabado extorsionando a un motorizado con un código QR: "Hiciste una maniobra indebida; te voy a ayudar con la cuota más baja"oPosteriormente, de acuerdo con la información de la mencionada cartera adjunta a Miraflores, "los trabajos continuarán en La Planicie II entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre".Ante las restricciones nocturnas, las autoridades pidieron a los conductores planificar sus recorridos y tomar previsiones.Entre las alternativas disponibles se encuentran: la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, la avenida Sucre de Catia, el distribuidor La Araña y las vías internas de El Valle. Temas relacionados: Caracas Vehículos Cierre Anuncio Ministerio de Transporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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