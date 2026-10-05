Lunes 5 de octubre: Así cotizó el precio del dólar y del euro en Venezuela | NTN24.COM

Precio del dólar Lunes 5 de octubre: Así cotizó el precio del dólar y del euro en Venezuela octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Un hombre realiza un pago con dólares en Caracas (Venezuela) – Foto de referencia: EFE Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez. Compartir en: Para este lunes 5 de octubre, el precio oficial del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en 872,39 bolívares. Por su parte, el precio del euro es de 977,22 bolívares.VEA TAMBIÉNAsí de costosos están los alimentos en Venezuela: ciudadana califica como "invivible" la situación mientras expone el precio de una pequeña bandeja de fresasoHasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las dos divisas mencionadas.VEA TAMBIÉNMujer se hace viral en redes por exponer el precio del litro de leche en Venezuela: "Está muy cara; en Perú esto vale poco más de un dólar"oLas estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.VEA TAMBIÉNGanaderos en Venezuela cuestionan que se les pague poco por la leche: "Aquí, a puerta de corral, quieren pagar el litro a 0,26 centavos de dólar"oEn otro orden de ideas, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que

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