¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
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Elecciones en Brasil Programa: La Tarde ¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El senador Bolsonaro, de 45 años, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad y promete reducir la dependencia a las ayudas sociales del gobierno. También le puede interesar Elecciones en Brasil ¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza Ley Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición” Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde Pedro Sánchez “Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España María Corina Machado "Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia Abelardo de la Espriella Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia Compartir en:

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