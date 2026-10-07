Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades | NTN24.COM

Inteligencia Artificial Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Presidente Donald Trump y Mark Zuckerberg-Foto: EFE El ambicioso proyecto tecnológico busca desarrollar modelos predictivos avanzados para simular el comportamiento celular y acelerar el descubrimiento de curas. Compartir en: El magnate tecnológico Mark Zuckerberg y la administración del presidente norteamericano Donald Trump concretaron una de las asociaciones científicas e informáticas más ambiciosas de la década.A través de la organización Chan Zuckerberg Biohub, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y gigantes tecnológicos como Google DeepMind, se estructuró un fondo de 1.800 millones de dólares destinados a desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de simular el funcionamiento exacto de las células humanas frente a patologías y fármacos.VEA TAMBIÉNDonald Trump decreta reemplazar el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las agencias de EE. UU.oEl megaproyecto, denominado Virtual Biology Initiative, pretende construir un modelo predictivo que funcione como una “célula virtual” digital.Este avance tecnológico permitirá a los investigadores ejecutar pruebas analíticas virtuales para anticipar la efectividad de nuevos medicamentos y terapias antes de iniciar los costosos y prolongados ensayos en laboratorios físicos, lo que acelera de manera radical la ciencia médica y la farmacología global.“Esta alianza estratégica demuestra el poder de la cooperación entre el sector tecnológico privado y el liderazgo estatal para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Construir herramientas predictivas mediante inteligencia artificial nos otorga una ventaja decisiva para anticipar crisis sanitarias y revolucionar los tratamientos médicos del futuro”, destacaron portavoces del proyecto
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original