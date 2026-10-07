Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Inteligencia Artificial Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Presidente Donald Trump y Mark Zuckerberg-Foto: EFE El ambicioso proyecto tecnológico busca desarrollar modelos predictivos avanzados para simular el comportamiento celular y acelerar el descubrimiento de curas. Compartir en: ​El magnate tecnológico Mark Zuckerberg y la administración del presidente norteamericano Donald Trump concretaron una de las asociaciones científicas e informáticas más ambiciosas de la década.​A través de la organización Chan Zuckerberg Biohub, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y gigantes tecnológicos como Google DeepMind, se estructuró un fondo de 1.800 millones de dólares destinados a desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de simular el funcionamiento exacto de las células humanas frente a patologías y fármacos.VEA TAMBIÉNDonald Trump decreta reemplazar el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las agencias de EE. UU.o​El megaproyecto, denominado Virtual Biology Initiative, pretende construir un modelo predictivo que funcione como una “célula virtual” digital.​Este avance tecnológico permitirá a los investigadores ejecutar pruebas analíticas virtuales para anticipar la efectividad de nuevos medicamentos y terapias antes de iniciar los costosos y prolongados ensayos en laboratorios físicos, lo que acelera de manera radical la ciencia médica y la farmacología global.​“Esta alianza estratégica demuestra el poder de la cooperación entre el sector tecnológico privado y el liderazgo estatal para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Construir herramientas predictivas mediante inteligencia artificial nos otorga una ventaja decisiva para anticipar crisis sanitarias y revolucionar los tratamientos médicos del futuro”, destacaron portavoces del proyecto

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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