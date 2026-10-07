Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Consulado Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial – Foto: Miguel Ángel Perilla La diplomática es economista con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Compartir en: Antonella Farah Louis asumió oficialmente sus funciones como cónsul general de Colombia en Miami, lo que marca el inicio de una administración orientada a transformar la relación entre la institucionalidad colombiana y su comunidad en Florida.La nueva cónsul ha prometido priorizar la optimización del servicio ciudadano y el fortalecimiento de vínculos estratégicos con Estados Unidos.VEA TAMBIÉNCumbre naval en Italia: la Armada de Colombia sella alianza estratégica con potencias europeas en VeneciaoLa diplomática es economista con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Su carrera incluye roles de liderazgo en entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena."Asumo esta responsabilidad con agradecimiento a Dios, al presidente por la confianza depositada en mí para esta labor y con un profundo compromiso con Colombia y nuestros connacionales", señaló Farah. "Queremos un Consulado que escuche, oriente y acompañe, que facilite el acceso a sus servicios, pero que también vaya más allá de la gestión consular", añadió.La cónsul indicó que Miami tiene, además, un enorme potencial para proyectar el talento colombiano y fortalecer “una agenda de arte, música y cultura que muestre lo mejor de nuestro país y fortalezca los vínculos entre

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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