Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela | NTN24.COM

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Política
  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Diosdado Cabello Programa: El Informativo Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 El régimen de Venezuela mantiene el tono desafiante frente a la oposición democrática en un escenario de elecciones presidenciales; recientemente, el número dos de la dictadura, Diosdado Cabello, en un discurso en el que “retó a las fuerzas democráticas”. También le puede interesar Diosdado Cabello Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela Christa Pike "¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?": las primeras palabras de la mujer que sobrevivió a la inyección letal María Corina Machado La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela” Marco Rubio De frente preguntaron a Marco Rubio si Estados Unidos obstaculiza el regreso de María Corina Machado a Venezuela: análisis de su respuesta Juicio contra Maduro Secuestro y tortura: Fiscalía de Nueva York prepara nuevos cargos contra Maduro y Flores María Corina Machado "NUNCA HA PERDIDO SU FOCO, LA LIBERTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO": María Corina cumple años en medio de su esperado regreso al país Compartir en:

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