Fiscalía de Nueva York lista para imputar a Maduro por tortura de estadounidenses, según CNN – Efecto Cocuyo

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Política
  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Fiscalía de Nueva York lista para imputar a Maduro por tortura de estadounidenses, según CNN Exprisioneros políticos testificarán contra el exmandatario y su esposa Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● Internacionales ● 7 octubre, 2026 5:05 pm Fiscales de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante su gobierno, según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por CNN. El anuncio podría realizarse este jueves, fecha que coincide con la comparecencia de Flores ante el juez Alvin Hellerstein para solicitarle que le aprueben el beneficio de prisión domiciliaria para atenderse supuestas afecciones de salud. Los nuevos cargos se relacionan con lo que el Gobierno de Estados Unidos califica como la detención indebida de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas mientras Maduro lideraba un régimen represivo. Cilia Flores comparece este jueves ante el juez para solicitar libertad condicional Los investigadores también han analizado la posibilidad de imputar a otras personas por su presunta participación en estos hechos. Maduro y Flores fueron capturados en enero de 2026 durante una incursión militar estadounidense en Caracas. Ambos se declararon inocentes de los cargos de conspiración de narcoterrorismo y otros delitos, y permanecen detenidos sin derecho a fianza en Nueva York. Denuncias de tortura Más de una docena de estadounidenses fueron detenidos por el gobierno de Maduro, acusados por autoridades estadounidenses y defensores de derechos humanos de haber sido utilizados como peones políticos. Varios de ellos han denunciado haber sido sometidos a torturas. Matthew Heath y Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, alegaron en una demanda que sufrieron waterboarding (asfixia simulada), electrocuciones, amenazas de agresión sexual, uso de

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original

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