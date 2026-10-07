¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos | NTN24.COM

Enfermedades Programa: La Mañana ¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 La peste neumónica es una infección bacteriana causada por la "Yersinia pestis", los roedores son su principal reservorio y, generalmente, la bacteria llega al ser humano a través de pulgas infectadas. También le puede interesar Enfermedades ¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos María Corina Machado El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela Marco Rubio MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA Drones Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico María Corina Machado "Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Donald Trump Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO Compartir en:

Fuente: NTN24 Mundo — Ver nota original

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