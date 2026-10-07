Trump hablará con Putin sobre la peste neumónica mientras EE. UU. y la OMS le piden a Rusia transparencia | NTN24.COM

Rusia Trump hablará con Putin sobre la peste neumónica mientras EE. UU. y la OMS le piden a Rusia transparencia octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Donald Trump y Vladimir Putin El secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente sobre la situación, misma posición de la Organización Mundial de la Salud. Compartir en: El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que hablará muy pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la supuesta muerte por peste de un técnico de laboratorio.Aunque las autoridades rusas negaron estar imponiendo medidas contra la peste y restaron importancia a los informes sobre un incidente ocurrido la semana pasada en un instituto de investigación sobre la peste en la región siberiana de Irkutsk, Estados Unidos ha mostrado preocupación.VEA TAMBIÉNAlerta mundial por muerte de mujer en laboratorio de Siberia que estudia la peste: "Que Rusia dé toda la información necesaria"o"Sí, tengo una llamada programada", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si ya había hablado con Putin sobre el tema, y ​​agregó que sucedería "muy pronto".Al preguntársele qué decían las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la situación, Trump añadió: "Estamos en conversaciones muy profundas. Probablemente podremos informar al respecto mañana".El secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente sobre la situación, misma posición de la Organización Mundial de la Salud, que emitió un llamamiento similar el martes."Animamos a Rusia a ser transparente y a compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de forma adecuada y oportuna", declaró Rubio durante un viaje a Islandia.Según informó The Wall Street Journal, el Departamento de Estado de Estados Unidos había enviado a Rusia una comunicación diplomática confidencial, conocida como "demarque", advirtiendo a Moscú que el hecho de no revelar

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original