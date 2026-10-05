Machado felicita a Bolsonaro y dice que Venezuela avanzará pronto a la libertad – Efecto Cocuyo

Machado felicita a Bolsonaro y dice que Venezuela avanzará pronto a la libertad La opositora, que se encuentra en Panamá, aseguró que Brasil tiene un peso “decisivo” Por EFE @EFEnoticias ● Política ● 5 octubre, 2026 9:21 am La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que Venezuela avanzará también “muy pronto” hacia el camino de la libertad. “Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flávio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta”, dijo Machado en un mensaje en su cuenta de la red social X. La opositora, que se encuentra en Panamá, aseguró que Brasil tiene un peso “decisivo” en el futuro de la región y defendió que los latinoamericanos quieren “vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia”. “Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, apuntó la líder que reclama elecciones en su país y que ha visto frustrado su regreso en varias ocasiones. Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto.Mi reconocimiento a @FlavioBolsonaro, ganador de esta primera vuelta. Los latinoamericanos queremos vivir con libertad,…— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 5, 2026 El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47 % de los votos, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 45 %, fueron los dos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanz

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original