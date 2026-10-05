Controlan incendio en una vivienda en la parroquia Santa Rosalía de Caracas | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Incendio Controlan incendio en una vivienda en la parroquia Santa Rosalía de Caracas octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Bomberos de Caracas controlan incendio en la parroquia Santa Rosalía – Fotos: Instagram El procedimiento culminó sin personas fallecidas ni lesionadas. Compartir en: Los bomberos de Caracas atendieron un incendio registrado en una vivienda del sector Puente Hierro, en la avenida Nueva Granada, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador.VEA TAMBIÉNChoque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionadosoDe acuerdo con la información disponible, las llamas se originaron en una vivienda de construcción improvisada y afectaron principalmente una habitación.VEA TAMBIÉNHurto de motocicletas en Venezuela registra un incremento, según el CicpcoTras recibir la alerta, el cuerpo socorrista se trasladó al lugar para realizar labores de control y extinción.Gracias a la pronta intervención, el fuego no se extendió hacia otras estructuras cercanas, cuyos materiales representaban un riesgo para la propagación de las llamas.VEA TAMBIÉNChoque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de CaracasoEl procedimiento culminó sin personas fallecidas ni lesionadas. Los bomberos también aseguraron el área para reducir el riesgo de nuevos incidentes.En Venezuela se han reportado miles de alertas de incendios en lo que va del año en curso (2026).Las mayores emergencias ambientales se concentraron entre febrero y abril, afectando severamente parques nacionales emblemáticos. Temas relacionados: Incendio Caracas Fuego Bomberos Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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