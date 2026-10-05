El Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremoto | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
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Sismos El Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremoto octubre 5, 2026 Por: Luis Cifuentes Servicio Geológico Colombiano – Foto: EFE El organismo presentó un informe tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Compartir en: El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha actualizado la información sobre las secuencias sísmicas registradas en los departamentos de Chocó y Tolima tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Los datos confirman una tendencia a la baja en la actividad telúrica en ambas regiones.En el departamento del Chocó, la Red Sismológica Nacional de Colombia ha identificado dos grupos principales de eventos sísmicos. Las réplicas, concentradas en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, suman un total de 338 eventos localizados con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. "Durante las últimas 24 horas se ha localizado una nueva réplica de magnitud 1,1", señala el informe oficial. Esta actividad "continúa disminuyendo progresivamente en frecuencia y magnitud".VEA TAMBIÉN"Nunca había visto una granizada así en Bogotá": las calles de la capital colombiana quedaron completamente blancas tras lluvias torrencialesoAdicionalmente, se ha registrado un enjambre sísmico en las inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan, con profundidades entre 30 y 70 kilómetros. Hasta el 4 de octubre se han localizado más de 1.597 eventos de este grupo, 32 con magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. A diferencia de las réplicas, un enjambre sísmico se caracteriza por no tener un único sismo principal dominante.En Chaparral, Tolima, la secuencia sísmica que inició el 20 de septiembre de 2026 ha mostrado señales claras de disminución. Los datos del SGC indican que la actividad "presentó un incre

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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