Alemania celebra su Día Nacional en La Guaira junto a 115 familias afectadas por los terremotos – Efecto Cocuyo

Alemania celebra su Día Nacional en La Guaira junto a 115 familias afectadas por los terremotos – Efecto Cocuyo
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  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
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Alemania celebra su Día Nacional en La Guaira junto a 115 familias afectadas por los terremotos La iniciativa se suma a la ayuda humanitaria desplegada por el país europeo tras la emergencia de junio Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● La Humanidad ● 4 octubre, 2026 3:15 pm En lugar de la habitual recepción diplomática de carácter formal, la Embajada de Alemania en Venezuela conmemoró este sábado 3 de octubre el Día de la Unidad Alemana con un enfoque  humanitario, tras el doblete sísmico que ocurrió el 24 de junio. La delegación germana recibió a 115 familias afectadas por los movimientos telúricos en un espacio de esparcimiento en las instalaciones del Caraballeda Golf & Yacht Club, en el estado Vargas. La iniciativa, coordinada en conjunto con la organización Cáritas Venezuela, reunió a unas 320 personas, entre adultos y niños, pertenecientes a las comunidades golpeadas por el evento natural. Durante la actividad, el propio personal diplomático y los trabajadores de la misión alemana atendieron directamente a los asistentes, quienes compartieron platos tradicionales de la gastronomía germana como salchichas y ensalada de papas, junto con bebidas típicas y refrescantes.  Para la población infantil se desplegó una agenda especial de actividades recreativas y dinámicas lúdicas. La decisión de reorientar el formato institucional respondió a la magnitud de la coyuntura que vive la región desde mediados de año. Mientras que la caída del Muro de Berlín representa históricamente para Alemania un símbolo de unión y esperanza, la tragedia sísmica vivida en Venezuela significó un duro golpe para miles de familias. Por esta razón, la delegación consideró oportuno transformar la fecha patria en un espacio de acompañamiento directo y apoyo emocional para los afectados. De acuerdo con el balance proporcionado por la sede diplomática, la respuesta logística e inmediata ha incluido el envío de 12 aviones de transporte militar con suministros, la llegada de equipos especializa

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original

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