“Demuestra la traición de Delcy a Maduro”: Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador | NTN24.COM

Delcy Rodríguez Programa: El Informativo "Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Para Graterol, el silencio que guarda el régimen en la actualidad sobre la captura y extracción de Maduro y Flores hasta Estados Unidos, "demuestra la traición de Delcy a Maduro". También le puede interesar Delcy Rodríguez "Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador Diosdado Cabello Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo Pena de muerte Inconsciente e intubada: así está la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales de pena de muerte en EE. UU. Gobierno de Colombia Fuerza de Tarea Urano: la estrategia conjunta de seguridad de Abelardo de la Espriella en Valledupar Gobierno Petro El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24 Espionaje Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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