¡Grave denuncia! Al menos 115 personas murieron bajo custodia del régimen cubano, según informe | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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Régimen cubano Programa: El Informativo ¡Grave denuncia! Al menos 115 personas murieron bajo custodia del régimen cubano, según informe octubre 3, 2026 Por: Redacción NTN24 Un reciente informe de la organización Cubalex revela cifras alarmantes sobre la situación penitenciaria en Cuba: al menos 115 personas fallecieron bajo custodia del Estado cubano entre junio de 2016 y febrero de 2024, evidenciando un patrón sistemático de negligencia y violaciones a los derechos humanos. También le puede interesar María Corina Machado Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro Bolsonaro "Estoy preocupado por Brasil": las contundentes y duras palabras de Flávio Bolsonaro tras quedar arriba de Lula en elecciones presidenciales Luiz Inácio Lula Da Silva La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia Bolsonaro Flávio Bolsonaro le ganó el pulso a Lula en elecciones en Brasil pero la presidencia se definirá en una segunda vuelta Abelardo de la Espriella Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC Elecciones en Brasil Habría segunda vuelta en Brasil: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, quedará primero y se enfrentararía a Lula el próximo 25 de octubre Compartir en:

Fuente: NTN24 Mundo — Ver nota original

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