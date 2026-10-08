Los israelíes exigen que se rindan cuentas por los errores del 7 de octubre, tres años después de los ataques de Hamás – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Reuters Al despuntar el alba sobre la frontera entre Israel y Gaza el miércoles, los habitantes de Kfar Aza se dirigieron en silencio hacia el arsenal situado en el centro del kibutz. En ese lugar, donde se almacena el armamento defensivo de la comunidad, los atacantes liderados por Hamás asesinaron a la mitad de los 14 miembros del escuadrón de defensa civil del kibutz, poco después de las 7:00 am hora local del 7 de octubre de 2023. Estas víctimas figuran entre las 64 personas asesinadas y las 19 que fueron secuestradas ese día en la comunidad. El dolor de aquellos ataques aún está muy presente aquí. Pero tres años después, surgen preguntas sobre quién más debería pagar el precio del fallo de seguridad de Israel. "Necesito que mi país asuma su responsabilidad", dijo Inbar Goldstein, cuyo hermano y sobrina fueron asesinados, y otros cuatro familiares fueron secuestrados en Kfar Aza. El ataque del 7 de octubre fue el más mortífero que Israel haya sufrido desde su creación en 1948. Alrededor de 1.200 personas murieron en el sur de Israel a manos de hombres armados que rompieron la valla fronteriza y atacaron comunidades en la zona. Otras 251 personas fueron llevadas a Gaza como rehenes. Final de Más leídas Tres años después del mayor error de seguridad de Israel, todavía no existe una investigación estatal independiente sobre cómo se permitió que esto ocurriera. Y el hombre que estaba al mando en el momento de ese fracaso, el primer ministro Benjamín Netanyahu, se presenta de nuevo a las elecciones con la misma promesa de campaña: ser más fuerte y más duro que nadie a la hora de proteger a Israel de sus enemigos. "Nadie investigó las raíces [del ataque]. No empezó ni terminó el 7 de octubre. Es un largo proceso de abandono", dijo Goldstein. Fuente de la imagen, Reuters Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app Además de la responsabilidad de Hamás en el

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original