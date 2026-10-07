Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Drones Programa: El Informativo Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 En enero de 2020, uno de estos drones ejecutó un ataque de precisión en el aeropuerto de Bagdad, donde fue abatido Qasem Soleimani También le puede interesar Drones Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador Aniversario ataque de Hamás a Israel Así fueron los homenajes en Tel Aviv a las víctimas de Hamás Alias La Morocha Petro planeaba levantar órdenes de captura de alias 'La Morocha': denuncia del gobernador de Caquetá Diosdado Cabello Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela Christa Pike "¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?": las primeras palabras de la mujer que sobrevivió a la inyección letal María Corina Machado La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela” Compartir en:

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