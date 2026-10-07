CIDH otorga medidas cautelares a 4 detenidos en Venezuela

CIDH otorga medidas cautelares a 4 detenidos en Venezuela
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  • 7 de octubre de 2026
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CIDH otorga medidas cautelares a cuatro detenidos en Venezuela TalCual octubre 7, 2026 El organismo documentó graves deficiencias en las condiciones de reclusión, hacinamiento, escasez de agua y falta de atención médica para Tomás Gómez Machuca, Argimiro Patiño Nieves, Juan Carlos Castellanos y Gabriel Castellanos CIDH deplora prisión de comunicadores Pedro Jaimes y Jesús Medina La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de los ciudadanos Tomás José Gómez Machuca, Argimiro Patiño Nieves, Juan Carlos Castellanos Chinchilla y Gabriel Arturo Castellanos Chinchilla. El organismo internacional adoptó la decisión mediante la Resolución 81/2026, emitida el pasado 4 de octubre, tras determinar que los cuatro privados de libertad enfrentan una situación de gravedad y urgencia que compromete sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en Venezuela. La CIDH precisó que las solicitudes tramitadas expusieron denuncias sobre condiciones inadecuadas dentro de los centros de reclusión. Entre los elementos señalados figuran problemas de hacinamiento, deficiencias en los sistemas de iluminación y ventilación, falta de higiene, suministro insuficiente de agua potable y fallas en la dotación de alimentos. Asimismo, los expedientes documentaron restricciones continuas para el ingreso de visitas de familiares y la ausencia de atención médica especializada para el tratamiento de las patologías preexistentes de los cuatro procesados. El organismo multilateral confirmó que el Estado venezolano no remitió información ni contestó los requerimientos oficiales sobre el caso. El pronunciamiento de la CIDH se inserta en un contexto de continuos informes de organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las cuales han documentado durante años el deterioro estructural de las cárceles y centros de detención preventiva en la nación. De igual forma, la

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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