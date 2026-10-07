Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Disney Plus Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 trofeo Vince Lombardi-Foto: EFE La cobertura multiplataforma, que incluirá de forma paralela las señales tradicionales de ESPN y ABC, expandirá el alcance global del magno evento deportivo. Compartir en: La industria del entretenimiento y el deporte global sacudieron el mercado tras oficializar una alianza sin precedentes.El conglomerado Disney+ y la cadena deportiva ESPN firmaron un acuerdo estratégico con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para garantizar la retransmisión en directo de la edición LXI del Super Bowl, programada para el próximo 14 de febrero de 2027 en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, California.VEA TAMBIÉNHito para la NFL fuera de EE. UU.: el primer 'Sunday Night Football' internacional agota boletería en MéxicooLa cobertura multiplataforma llegará a más de 55 mercados internacionales, incluyendo diversos territorios de Latinoamérica como Brasil y el Caribe, lo que integrará la señal digital de streaming con las transmisiones tradicionales de televisión lineal de ESPN y ABC en más de 130 países.Este despliegue consolida la expansión masiva del evento televisivo de pago único más sintonizado de Estados Unidos, para transformarlo en un fenómeno intercontinental de masas.“Llevar la gran final del fútbol americano a millones de pantallas en todo el planeta a través de Disney+ redefine el alcance del entretenimiento deportivo moderno. Este acuerdo demuestra la capacidad de adaptación de las grandes marcas para conectar audiencias globales con espectáculos de máxima exigencia técnica y comercial”, destacaron ejecutivos del sector mediático desde Norteamérica.VEA TAMBIÉNSindicato de jugadores de la NFL se muestra inconforme con el estado del césped del Maracaná para partido por primera vez en Río de JaneirooEl anuncio anticipa una jornada histórica para el deporte profesion

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

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