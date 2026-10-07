Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela | NTN24.COM

Intoxicación Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias. Compartir en: Este miércoles, dos episodios de intoxicación fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el estado Trujillo.VEA TAMBIÉNCaracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río GuaireoEn dicha región, varios estudiantes y docentes presentaron malestares que obligaron a activar los protocolos de emergencia.VEA TAMBIÉNLluvias causaron el colapso de una pared sobre un autobús en Los Teques: reportan un heridooSegún reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.VEA TAMBIÉNDos adolescentes fueron trasladados de emergencia a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado MéridaoHasta las unidades educativas acudieron organismos de emergencia para atender a los estudiantes y trabajadores afectados y coordinar su traslado.Hasta el momento, las autoridades investigan la intoxicación que afectó a estudiantes y docentes de los dos recintos académicos. Temas relacionados: Intoxicación Colegio Trujillo Reporte Estudiantes

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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