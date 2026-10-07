Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela | NTN24.COM

Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela | NTN24.COM
Breaking
Mundo
  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
0 0 1 minute read

Intoxicación Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias. Compartir en: Este miércoles, dos episodios de intoxicación fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el estado Trujillo.VEA TAMBIÉNCaracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río GuaireoEn dicha región, varios estudiantes y docentes presentaron malestares que obligaron a activar los protocolos de emergencia.VEA TAMBIÉNLluvias causaron el colapso de una pared sobre un autobús en Los Teques: reportan un heridooSegún reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.VEA TAMBIÉNDos adolescentes fueron trasladados de emergencia a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado MéridaoHasta las unidades educativas acudieron organismos de emergencia para atender a los estudiantes y trabajadores afectados y coordinar su traslado.Hasta el momento, las autoridades investigan la intoxicación que afectó a estudiantes y docentes de los dos recintos académicos. Temas relacionados: Intoxicación Colegio Trujillo Reporte Estudiantes

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

CIDH otorga medidas cautelares a 4 detenidos en Venezuela

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Fiscalía de Nueva York lista para imputar a Maduro por tortura de estadounidenses, según CNN – Efecto Cocuyo

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in