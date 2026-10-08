Según Cabello, gobierno da la cara ante crisis eléctrica

Según Diosdado Cabello, el gobierno «da la cara» ante la crisis eléctrica TalCual octubre 7, 2026 Cabello descartó que las interrupciones del suministro generen protestas impulsadas por sectores de la oposición El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este miércoles 7 de octubre que la administración de Delcy Rodríguez, enfrenta la situación del sistema eléctrico en las zonas populares del país. Reconoció las fallas en el suministro de energía como un problema de gravedad para el Estado. Según su versión, las instituciones del Ejecutivo ofrecen atención directa en las comunidades. La afirmación la hizo en la emisión de su programa Con el mazo dando. De acuerdo con Cabello, el Ejecutivo está} presente en barrios, urbanizaciones y comunas para dar respuesta ante las interrupciones del servicio. El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz críticó a dirigentes de la oposición. Los acusó de usar la contingencia energética para promover escenarios de desestabilización y protesta en las calles. Comentó que sectores adversos al oficialismo no consiguieron convocar manifestaciones masivas sobre la base de esta problemática. Las declaraciones de Cabello ocurren en medio de un contexto de interrupciones continuas del fluido eléctrico en múltiples regiones de Venezuela. Informes de comités de usuarios y de organizaciones de derechos humanos documentan que estados del occidente y del centro de la nación, tales como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo y Lara, sufren racionamientos diarios que oscilan entre cuatro y ocho horas de duración. La inestabilidad de la red eléctrica nacional se mantiene tras los episodios de colapso general registrados en los años 2019 y 2024, a los que se suman incidentes recientes en las líneas de transmisión durante el transcurso de 2026. Sistema eléctrico está 20 veces peor que tras el apagón del 2019 Colapso eléctrico no es nuevo Para el trabajo Sistema eléctrico está

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