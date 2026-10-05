El FBI arresta a una presunta espía china por vigilar al hijo del presidente de Taiwán

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  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
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China-TaiwánEl FBI arresta a una presunta espía china por vigilar al hijo del presidente de TaiwánLa agente inmobiliaria Wanying Zhang fue arrestada en Los Ángeles cuando iba a volar a Shanghái. Los investigadores sostienen que fotografió a la familia del líder taiwanés Lai Ching-te para informar a funcionarios de PekínCompartir ComentarLa presunta espía detenida Wanying Zhang.FBILucas de la CalCorresponsal en Asia Corresponsal en AsiaSEGUIR AUTORActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 07:43AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasTaiwan Taipéi activa la punta de lanza de la estrategia del "puercoespín" Un Nissan negro aparcado cerca de una casa en las afueras de Seattle. Dentro, una agente inmobiliaria y un acompañante. Fuera, un ingeniero que vuelve a casa con su mujer y su hijo. La escena, reconstruida por el FBI, parece una vigilancia rutinaria hasta que aparece el apellido del hombre al que estaban grabando: Lai. Su padre es el presidente de Taiwán. Según la investigación estadounidense, las imágenes de aquella familia acabaron en manos de funcionarios chinos.Zhang Wanying, conocida como Heather, de 34 años y residente en Irvine, en el condado californiano de Orange, fue detenida el domingo en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando iba a embarcar en un vuelo a Shanghái. Está acusada formalmente de "actuar como agente de un Gobierno extranjero sin la notificación exigida a las autoridades estadounidenses". La denuncia apunta a una operación contra el entorno íntimo del líder taiwanés Lai Ching-te, al que Pekín considera un separatista.El objetivo principal era su hijo, Lai Ting-yu. Este ingeniero trabaja para Philips y vive cerca de Seattle con su esposa y su hijo pequeño, nacido en Estados Unidos. La denuncia identificaba inicialmente al vigilado como familiar de un alto funcionario taiwanés. El FBI confirmó hace unas horas que la operación afectaba al hijo del presidente y a su familia.El seguimient

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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