Trump pierde apoyos entre los votantes latinos a un mes de las elecciones legislativas

Trump pierde apoyos entre los votantes latinos a un mes de las elecciones legislativas
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  • 5 de octubre de 2026
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EEUUTrump pierde apoyos entre los votantes latinos a un mes de las elecciones legislativasUn 78% de votantes latinos desaprueba la gestión de Trump en lo relativo al costo de vida, un 74% en el tema económico, el 68% en materia de política exterior y un 69% respecto a las políticas de inmigraciónCompartir ComentarEl presidente de EEUU, Donald Trump, fuera de la Casa Blanca.Tom BrennerAP PhotoEFE WashingtonWashingtonActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 07:40AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierde apoyo entre los votantes latinos registrados, según una encuesta de Telemundo y NBC News publicada este domingo que muestra que un 69% desaprueba su gestión, a un mes de las legislativas de medio mandato en las que el Partido Republicano se juega la mayoría en el Congreso.Según el sondeo, un 59% del electorado latino, en el que Trump registró un significativo avance en las presidenciales de 2024, preferiría que los demócratas controlaran el Congreso frente al 35% que optaría por los republicanos.Un 78% de votantes latinos desaprueba la gestión de Trump en lo relativo al costo de vida, un 74% en el tema económico, el 68% en materia de política exterior y un 69% respecto a las políticas de inmigración.El sondeo, realizado entre el 21 y el 28 de septiembre con una muestra de ochocientos votantes latinos registrados, indica que un 58% desaprueba la gestión en materia de seguridad fronteriza promovida por Trump, quien ha hecho del control migratorio un eje de su mandato.Mientras un 83% apoya la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves, sólo un 37% respalda la expulsión de todos los indocumentados y dos tercios opinan que las medidas de control migratorio han ido demasiado lejos.Los encuestados se mostraron preocupados por las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un 31% dijo que ellos mismos o alguien cercano ha empezad

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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