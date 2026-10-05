A ciegas y con precariedad: el reto del empleo para los jóvenes en Venezuela | TalCual

A ciegas y con precariedad: el reto del empleo para los jóvenes en Venezuela Valentina Gil octubre 5, 2026 Una consulta de TalCual a jóvenes trabajadores evidencia el desconocimiento sobre derechos laborales básicos como vacaciones, prestaciones y jornadas legales Conseguir un trabajo digno en Venezuela no resulta sencillo para quienes recién empiezan. A la falta de oportunidades en el mercado laboral se suma el desconocimiento sobre los derechos y leyes que protegen a los trabajadores. Al ser consultado sobre los días continuos de vacaciones que le corresponden a un trabajador, Alan Vargas, estudiante universitario con casi dos años en el mercado laboral, respondió sin dudar que eran siete días. Al indicársele que el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) fija un mínimo de 15 días hábiles, dijo a TalCual que su respuesta se basaba «en su experiencia personal». Pese a saber que las prestaciones sociales corresponden al ahorro acumulado por el tiempo laborado, Vargas confesó que nunca las ha cobrado en sus empleos de oficina en el área de mercadeo debido a la ausencia de contratos formales. «Cuando eres estudiante se te hace muy difícil conseguir trabajo en donde tengas contratos. Por ende, se agarran de ahí para decirte que no tienen ninguna responsabilidad contigo para darte prestaciones ni liquidación», añadió. El desorden conceptual no se limita a las vacaciones. Ismari Parada, quien recién empezó a trabajar hace tres meses, confundió el concepto de liquidación con una sanción: «Pensaba que se trataba de una multa que te cobra la empresa por renunciar». Además, admitió desconocer por completo qué conceptos integran el pago final al terminar una relación de trabajo. La ley establece que la liquidación contempla prestaciones sociales acumuladas, vacaciones vencidas o fraccionadas, bono vacacional, la parte proporcional de las utilidades y cualquier salario o beneficio pendiente por pagar. En materia de jornada labor

Fuente: Tal Cual — Ver nota original